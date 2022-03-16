Предприниматели Карабулака Ингушетии соблюдают декларацию о минимальном размере наценки на продукты

На днях было проведено мониторинговое мероприятие с участием сотрудников экономического отдела администрации Карабулака и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Акция показала, что цены на продукты питания первой необходимости в крупных магазинах и оптовых базах муниципального образования не превышали 10% от закупочных — это было главным условием декларации о намерениях, которую ранее подписали владельцы указанных торговых предприятий.

Эта мера, основанная на понимании сложности текущего периода времени, уже позволила в определённой степени стабилизировать цены на территории города.

Администрация Карабулака выразила признательность предпринимателям — подписантам меморандума за социально ориентированную позицию и выразила надежду на то, что их примеру последуют и другие участники рынка.