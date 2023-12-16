Предпринимателям Ингушетии напомнили об ответственности за неоформление трудовых отношений

Приглашенным предпринимателям напомнили, что при любом варианте «серых» схем трудовых отношений, работник лишен возможности социальной и правовой защиты, поскольку от размера официальной заработной платы зависят будущие пенсии трудящихся, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам.

Руслан Евлоев отметил, что работник не сможет получить социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ за покупку жилья, обучение и лечение, взять кредит в банке. Он также лишается соответствующих социальных выплат при наступлении страхового случая — травмы или заболевания. В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушения работодателем данных ранее обещаний, доказать его вину и восстановить права работника практически невозможно.

Сотрудник надзорного ведомства также подчеркнул, что, предлагая неформальную занятость и выплату неофициальной зарплаты, работодатель идет на риск — он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.