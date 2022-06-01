Предприятия народных промыслов Ингушетии получат помощь

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В Минпромсвязи республики создан экспертный совет по отбору предпринимателей, занимающихся народными промыслами и ремеслами, для оказания государственной поддержки, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В состав художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам вошли 10 экспертов из органов исполнительной власти региона, искусствоведов, художников, представителей творческих союзов и других специалистов. Его деятельность направлена на создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, исторически сложившихся в республике», — сказал собеседник издания.

По его информации, предприятия, чьи изделия отнесены советом к изделиям народных художественных промыслов, выпускающие не менее 50% продукции в общем объеме производства, приобретают статус предприятий народного промысла и имеют право на получение федеральной поддержки.

Средства можно будет потратить на модернизацию производства, а также оплату услуг других организаций, сырье и материалы, на работы по продвижению продукции на рынок в текущем финансовом году.

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