Предприятия народных промыслов Ингушетии получат помощь

«В состав художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам вошли 10 экспертов из органов исполнительной власти региона, искусствоведов, художников, представителей творческих союзов и других специалистов. Его деятельность направлена на создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, исторически сложившихся в республике», — сказал собеседник издания.

По его информации, предприятия, чьи изделия отнесены советом к изделиям народных художественных промыслов, выпускающие не менее 50% продукции в общем объеме производства, приобретают статус предприятий народного промысла и имеют право на получение федеральной поддержки.

Средства можно будет потратить на модернизацию производства, а также оплату услуг других организаций, сырье и материалы, на работы по продвижению продукции на рынок в текущем финансовом году.