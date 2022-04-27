Председатель парламента Ингушетии принимает участие в работе Совета законодателей России

«Актуальные вопросы социально-экономического характера обсуждают сенаторы, депутаты Госдумы и руководители законодательных органов субъектов России в рамках работы профильных комиссий. Также сегодня, 27 апреля, пройдет заседание, посвященное Дню российского парламентаризма. Основными темами станут обеспечение развития экономики в условиях санкций и вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита в Санкт-Петербург ожидается и выступление Президента России Владимира Путина.

Напомним, Совет законодателей — консультативный орган при Совете Федерации, образован 21 мая 2002 года. Основными задачами Совета является обеспечение взаимодействия законодательных органов субъектов с палатами ФС и определение основных направлений развития федерального и регионального законодательства.