Парламент

Председатель парламента Ингушетии принимает участие в работе Совета законодателей России

0

Председатель парламента Ингушетии Магомет Тумгоев принимает участие в работе Совета законодателей России при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Актуальные вопросы социально-экономического характера обсуждают сенаторы, депутаты Госдумы и руководители законодательных органов субъектов России в рамках работы профильных комиссий. Также сегодня, 27 апреля, пройдет заседание, посвященное Дню российского парламентаризма. Основными темами станут обеспечение развития экономики в условиях санкций и вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита в Санкт-Петербург ожидается и выступление Президента России Владимира Путина.

Напомним, Совет законодателей — консультативный орган при Совете Федерации, образован 21 мая 2002 года. Основными задачами Совета является обеспечение взаимодействия законодательных органов субъектов с палатами ФС и определение основных направлений развития федерального и регионального законодательства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы — Путин
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка «Несгибаемые герои Великой Отечественной»
Ингушские школьники посетили Дом-музей скульптора Мамилова в Джейрахе
В Ингушетии для жителей Пригородного района организуют посещение родовых кладбищ
В горах Ингушетии альпинистка сорвалась во время восхождения
В городе Назрани Ингушетии прошла масштабная благотворительная акция к окончанию Рамадана
Кабмин направит регионам около 4 млрд рублей на строительство мини-отелей
В селе Долаково Ингушетии малоимущим семьям раздали мясо по поручению Главы республики
Школьникам Карабулака рассказали о первых ингушских художниках-профессионалах
В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к праздничным мероприятиям в День Победы
В преддверии майских и июньских праздников Калиматов провел заседание АТК Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 