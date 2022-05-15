Прием граждан

Председатель парламента Ингушетии провел прием граждан

0

Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев провел прием граждан. Были рассмотрены обращения по вопросам оказания содействия в получении квот на иногороднее лечение, трудоустройства, оказания материальной помощи, а также принятии мер по защите местных водоемов от загрязнений, сообщает пресс-служба парламента.

В частности, житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Магомед Гасаров обратился с просьбой принять необходимые меры по защите реки Кабмилеевка от загрязнений химическими веществами. Заявитель пояснил, что в течение длительного времени в реку сбрасываются воды, не прошедшие биологическую очистку и обеззараживание.

Тумгоев взял данный вопрос под личный контроль и пообещал в ближайшее время совместно с профильными ведомствами провести надзорные мероприятия в отношении данного водного объекта.

Жительница города Малгобека Фатима Арчакова обратилась с просьбой оказать содействие в трудоустройстве. Несколько лет после окончания вуза она не раз обращалась в профильные учреждения, но безрезультатно.

Хава Парижева, которая также проживает в Малгобеке, обратилась с просьбой оказать содействие в получении квоты на иногороднее лечение. Заявительница относится к льготной категории — инвалид, стоит на учете в местном медицинском учреждении, которое рекомендовало получение лечения в иногородней медицинской организации. В силу тяжелого финансового положения у семьи нет возможности получения квалифицированной медицинской помощи за пределами республики.

Тумгоевым были даны устные разъяснения и рекомендации по решению возникших вопросов, назначены ответственные лица для более детального рассмотрения с конкретными сроками исполнения.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев, руководитель Минздрава Магомед-Башир Балаев, Магомед Дарсигов — руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и депутат НС Магомед Дзейтов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школьников Ингушетии приглашают принять участие в эколого-просветительском проекте
В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине капитана Салама Мержоева
Оздоровительные лагеря Ингушетии смогут принять свыше 5 тыс. детей в летний сезон
К 2030 году в Ингушетии прогнозируется увеличение турпотока в 10 раз
Порядка 300 педагогов и воспитателей трудоустроят в Ингушетии в 2022 году
В Ингушетии завершился межрегиональный патриотический слет «Наследники Победы»
До 2024 года власти Ингушетии намерены газифицировать свыше 3 тысяч домовладений
В Ингушетии составят карту местности для легализации объектов налогообложения
Вице-премьер Александр Новак провел встречу с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
Ингушетия получила господдержку в 1,8 млрд рублей для стабилизации бюджета
За счет реализации инвестпроектов Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы

Главное

Яндекс.Метрика

 