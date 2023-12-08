Председателя избиркома Ингушетии наградили за поддержку ветеранов МВД

Представители организации во главе с ее руководителем полковником милиции в отставке Магомедсали Котиевым передали гостю памятную медаль «За поддержку и вклад в развитие ветеранского движения».

Ветераны поблагодарили председателя региональной избирательной комиссии за плодотворное сотрудничество и выразили уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии.