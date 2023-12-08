Председателя избиркома Ингушетии наградили за поддержку ветеранов МВД
Совет ветеранов регионального МВД отметил заслуги председателя избиркома республики Муссы Евлоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Представители организации во главе с ее руководителем полковником милиции в отставке Магомедсали Котиевым передали гостю памятную медаль «За поддержку и вклад в развитие ветеранского движения».
Ветераны поблагодарили председателя региональной избирательной комиссии за плодотворное сотрудничество и выразили уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии.