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Председателя избиркома Ингушетии наградили за поддержку ветеранов МВД

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Совет ветеранов регионального МВД отметил заслуги председателя избиркома республики Муссы Евлоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Представители организации во главе с ее руководителем полковником милиции в отставке Магомедсали Котиевым передали гостю памятную медаль «За поддержку и вклад в развитие ветеранского движения».

Ветераны поблагодарили председателя региональной избирательной комиссии за плодотворное сотрудничество и выразили уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии.

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