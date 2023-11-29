Представитель МЧС по Ингушетии взял бронзу на турнире памяти Евгения Зиничева
На турнире по рукопашному бою памяти бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева начальник караула десятой ПСЧ чрезвычайного ведомства по Ингушетии Хамзат Сакалов взял бронзу.
Напомним, что соревнования проходят с 27 по 30 ноября в спортивном комплексе парк-отеля «Горизонт» в Московской области.
Хамзат Сакалов выступал в весе 88 кг, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике.
Отметим, что соревнования проводятся в восьми весовых категориях. В них принимают участие сборные команды восьми федеральных округов, сформированные главными управлениями Министерства по чрезвычайным ситуациям субъектов, а также ФСО, МВД, ФСИН и войск национальной гвардии.
Герой России Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре 2021 года в Норильске во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.