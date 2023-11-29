Турнир

Представитель МЧС по Ингушетии взял бронзу на турнире памяти Евгения Зиничева

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На турнире по рукопашному бою памяти бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева начальник караула десятой ПСЧ чрезвычайного ведомства по Ингушетии Хамзат Сакалов взял бронзу.

Напомним, что соревнования проходят с 27 по 30 ноября в спортивном комплексе парк-отеля «Горизонт» в Московской области.

Хамзат Сакалов выступал в весе 88 кг, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике.

Отметим, что соревнования проводятся в восьми весовых категориях. В них принимают участие сборные команды восьми федеральных округов, сформированные главными управлениями Министерства по чрезвычайным ситуациям субъектов, а также ФСО, МВД, ФСИН и войск национальной гвардии.

Герой России Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре 2021 года в Норильске во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.

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