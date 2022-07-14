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Представители Ингушетии примут участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

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Очная часть форума «Сильные идеи для нового времени» будет проходить 19-20 июля текущего года в Москве. Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Отметим, что заявочная кампания на мероприятие завершилась 20 мая. Идеи принимались на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Число участников превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.

Первый день форума, как сообщается, пройдет в центре международной торговли и будет посвящен работе в командах: состоятся панельные сессии по семи направлениям (кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов, предпринимательство, «Открытый разговор»), а также открытые питчинги лидеров из топ-листа идей.

Пленарное заседание состоится 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции.

«Второй день работы форума будет посвящен презентации идей, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Уверены, что подведение итогов форума «Сильные идеи для нового времени» станет вдохновением для финалистов и импульсом для будущих участников нашего мероприятия», — отметили в пресс-службе форума.

Эксперты уже определили топ-1000 и топ-200 идей форума. Сейчас бюро экспертного совета АСИ утверждает топ-100 инициатив.

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