Представители Ингушетии принимают участие в медиафоруме «PRO Кавказ»
Представители республики, в их числе заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Ибрагим Цороев, принимают участие в медиафоруме «PRO Кавказ», проходящем 29-30 июня во Владикавказе по инициативе главы Северной Осетии Сергея Меняйло.
Как сообщатся, форум станет площадкой для общения представителей медиасообщества, обмена опытом, обсуждения геополитических и связанных с ними информационных процессов, новых медиатрендов и инструментов работы с аудиторией.
Для участия в «PRO Кавказ» зарегистрировались около 300 журналистов и представителей СМИ, блогеров, специалистов пресс-служб государственных и коммерческих организаций, экспертов в области медиакоммуникаций, представителей органов власти, общественных, некоммерческих организаций из всех регионов СКФО.
В программе мероприятия: презентация стендов регионов СКФО, лекции и мастер-классы известных российских экспертов, дискуссии, практикумы.
Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием главы Северной Осетии Сергея Меняйло и экспертов. Тема встречи — «Трансформация информационного пространства: акценты, смыслы, инфовойны».
Спикеры «PRO Кавказ» — известные российские эксперты: Евгений Попов — тележурналист и депутат Госдумы, Сергей Маркедонов — политолог, эксперт Российского совета по международным делам и другие.
Также на площадке форума пройдет награждение победителей медиаконкурса «PRO Кавказ».