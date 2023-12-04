Мероприятие

Представители Ингушетии приняли участие в мероприятии к 100-летию Минспорта России

0

Представители Ингушетии приняли участие в торжественном мероприятии к 100-летию Министерства спорта Российской Федерации.

В праздничной атмосфере в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения победителей «Национальной спортивной премии — 2023», сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики.

Отмечается, что почетными гостями на торжестве стали министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев и его заместитель, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 19 км бесхозных газовых сетей выявили в горном районе Ингушетии
Житель Ингушетии задержан за хранение сильнодействующих веществ
Росгвардейцы Ингушетии провели уроки мужества в День Неизвестного солдата
За 2023 год в 12 школах Ингушетии обновили спортивную инфраструктуру
Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата Москвы по греко-римской борьбе
В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по мыловарению
В следующем году столицей «Кавказских игр» станет Ингушетия
Грузовик с дизельным топливом задержали правоохранители Ингушетии
В селе Экажево Ингушетии отключат газ
Школьники Ингушетии участвуют в конкурсе «Смотри, это Россия»
В Назрани полиция выявила использование фальшивого диплома

Главное

Яндекс.Метрика

 