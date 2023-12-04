Представители Ингушетии приняли участие в мероприятии к 100-летию Минспорта России

В праздничной атмосфере в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения победителей «Национальной спортивной премии — 2023», сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики.

Отмечается, что почетными гостями на торжестве стали министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев и его заместитель, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев.