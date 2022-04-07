Представители ингушской диаспоры Липецкой области направили очередной гуманитарный груз на Украину

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Представители ингушской диаспоры Липецкой области предприниматели Муслим и Мустапа Сайнароевы направили очередной гуманитарный груз на Украину.

Как сообщили в Миннаце республики, неравнодушные ингуши за собственные средства собрали около 10 тыс. единиц товаров первой необходимости и свыше 400 кг пищевой продукции общей массой более 2 тонн.

При непосредственном участии полномочных представителей Главы Ингушетии в Липецкой и Белгородской областях Бей-Али Бекботова и Магомеда Хамхоева гуманитарная помощь была успешно доставлена адресатам.

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