Представители ингушской диаспоры Липецкой области направили очередной гуманитарный груз на Украину
Представители ингушской диаспоры Липецкой области предприниматели Муслим и Мустапа Сайнароевы направили очередной гуманитарный груз на Украину.
Как сообщили в Миннаце республики, неравнодушные ингуши за собственные средства собрали около 10 тыс. единиц товаров первой необходимости и свыше 400 кг пищевой продукции общей массой более 2 тонн.
При непосредственном участии полномочных представителей Главы Ингушетии в Липецкой и Белгородской областях Бей-Али Бекботова и Магомеда Хамхоева гуманитарная помощь была успешно доставлена адресатам.