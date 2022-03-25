«Вы служите нелегкому, но благородному делу сохранения и приумножения культурного наследия народа. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в укрепление традиций просветительства, нравственности и духовности. Благодаря ярким идеям и кропотливой работе по их воплощению, вы насыщаете культурную жизнь жителей региона. Вы помогаете молодым людям найти дорогу к истинным духовным ценностям, пробуждаете в них лучшие человеческие качества и творческие способности», — отметил Сластенин в своем обращении.

Он передал слова искренней благодарности работникам культуры за каждодневный труд, за бесконечную преданность выбранному делу, пожелал крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи и новых творческих достижений во благо Ингушетии и России.

«Пусть дело, которому вы служите, приносит вам радость и новые профессиональные свершения», — подчеркнул глава правительства региона.