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Представители культуры поддерживают здоровое развитие личности — премьер-министр Ингушетии

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Владимир Сластенин

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что «сегодня мы чествуем представителей важной и созидательной сферы, чей труд поддерживает здоровое развитие личности, влияет на нравственные устои общества, прививает любовь к Родине, к своему народу».

«Вы служите нелегкому, но благородному делу сохранения и приумножения культурного наследия народа. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в укрепление традиций просветительства, нравственности и духовности. Благодаря ярким идеям и кропотливой работе по их воплощению, вы насыщаете культурную жизнь жителей региона. Вы помогаете молодым людям найти дорогу к истинным духовным ценностям, пробуждаете в них лучшие человеческие качества и творческие способности», — отметил Сластенин в своем обращении.

Он передал слова искренней благодарности работникам культуры за каждодневный труд, за бесконечную преданность выбранному делу, пожелал крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи и новых творческих достижений во благо Ингушетии и России.

«Пусть дело, которому вы служите, приносит вам радость и новые профессиональные свершения», — подчеркнул глава правительства региона.

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