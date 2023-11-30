Конкурс

Представительница Ингушетии заняла первое место в конкурсе «Диплом педагога»

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Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района Зарета Мальсагова заняла первое место во Всероссийском дистанционном конкурсе «Диплом педагога», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

По словам собеседника, она представила свою работу «Цветы для мамы» в номинации «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Мастерица использовала в создании произведения несколько художественных техник, которые в сочетании принесли ей заслуженную победу.

«Зарета Мальсагова стремится не только обучать детей различным техникам ДПИ, но и прививать подрастающему поколению любовь к искусству и творчеству», — отметил собеседник.

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