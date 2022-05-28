Поздравление

Премьер Ингушетии поздравил пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил за службу

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Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником — Днём пограничника.

«Сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия с профессиональным праздником — Днем пограничника! Охрана рубежей нашей Родины — ответственная и почетная задача, которую доверяют самым достойным сынам Отчизны — людям, бесконечно преданным воинскому долгу, готовым в любую минуту бесстрашно вступить в схватку с противником. Это — особый, крепкий народ, с высокой боевой подготовкой и выучкой, для которого граница не просто линия на карте.», — говорится в обращении премьера.

По его словам, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии сегодня с честью выполняют служебно-боевые задачи по охране государственной границы на южных рубежах страны.

«Уверен, что Ваши профессиональные качества, мужество, самоотверженность и верность долгу будут и впредь способствовать успешному решению поставленных задач.», — отметил Владимир Сластенин.

В завершение руководитель кабинета министров пожелал военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле охраны государственной границы.

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