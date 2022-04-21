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Премьер Ингушетии поздравил работников муниципалитетов с Днем местного самоуправления

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил депутатов, работников и ветеранов муниципальной службы с Днем местного самоуправления

«На протяжении всей истории местное самоуправление остается базовым и одновременно самым динамично развивающимся общественным институтом. Именно муниципалитеты — первые исполнители проводимых в жизнь реформ и первые помощники региональной власти в вопросах экономического развития территорий», — отметил Сластенин в своем обращении.

По его словам, сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое положение в республике, за создание благоприятных условий для ее жителей.

«Работа муниципального служащего требует от вас широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. От ваших профессиональных и личностных качеств, грамотных решений и ответственного подхода к делу во многом зависит эффективность и развитие местного самоуправления, процветание Республики Ингушетия и благополучие жителей всех ее муниципальных образований», — подчеркнул премьер-министр.

Он пожелал главам муниципальных образований, депутатам представительных собраний и муниципальным служащим неиссякаемой энергии, оптимизма, профессиональных успехов, доверия и поддержки жителей республики.

День местного самоуправления — один из самых молодых праздников, он посвящен сотрудникам региональных органов власти. Утвержден Президентом России в 2012 году, исходя из того, что 21 апреля 1785 года императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам.

Издание этого документа стало чрезвычайно важной вехой в развитии законодательства о российском местном самоуправлении.

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