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Премьер Ингушетии поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

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Владимир Сластенин

Премьер-министр республики Владимир Сластенин поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Сотрудники и работники транспортной отрасли ответственно трудятся, обеспечивая стабильное автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение на территории нашего региона, вносят весомый вклад в дело успешного развития экономики и социальной сферы республики», — говорится в обращении.

По словам премьера, жизнь современного общества немыслима без хорошей качественной работы транспортных средств и мобильного перемещения людей.

Он отметил, что Ингушетии в настоящее время модернизируется отраслевая инфраструктура, повышается качество и безопасность общественного транспорта. За всем этим, безусловно, стоит незаменимый труд многочисленного коллектива транспортников.

«В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, который достоин огромного уважения и признания. Желаю вам успехов во всех начинаниях и новых профессиональных достижений на благо Ингушетии и России. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия», — подчеркнул Владимир Сластенин.

День работника транспорта отмечается ежегодно 20 ноября. Именно в этот день в 1809 году император России Александр I подписал указ об учреждении единого государственного органа в сфере транспортных коммуникаций. Им стало Главное управление водяных и сухопутных путей сообщения.

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