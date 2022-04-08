Премьер Ингушетии прокомментировал отчет правительства РФ в Государственной Думе

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Премьер Ингушетии Владимир Сластенин прокомментировал отчет правительства РФ в Государственной Думе.

По словам Сластенина, в первой части доклада председатель правительства РФ Михаил Мишустин особо отметил то, что страна в условиях пандемии смогла сдержать все показатели и «выйти из борьбы с коронавирусом с победой».

Вторая половина доклада, сообщил Сластенин, была нацелена на дальнейшую работу всех отраслей экономики в условиях нынешнего санкционного давления.

 

«Михаил Мишустин особо остановился на тех льготах, которые будут оказаны предприятиям строительной отрасли, аэропортам, а самое главное, затронул меры, принимаемые для поддержки граждан, то есть будут индексированы пенсии, зарплаты и пособия», — отметил премьер Ингушетии.

По его словам, власти республики уже готовятся к выплате пособий семьям с детьми от 8 до 16 лет, их получат более 8 тыс. семей.

«Эти выплаты в первую очередь направлены на поддержку тех семей, которые находятся в тяжелом материальном положении, и, думаю, такая мера позволит оказать существенную поддержку семьям, которые в этом нуждаются», — подчеркнул Владимир Сластенин.

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