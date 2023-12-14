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Премьер Ингушетии встретился с коллективом регионального управления федерального казначейства

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Премьер республики Владимир Сластенин встретился с коллективом регионального управления федерального казначейства, поздравил с профессиональным праздником, в торжественной обстановке вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты и благодарности, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Владимир Сластенин отметил, что УФК по республике около 30 лет обеспечивает эффективность работы финансовой системы субъекта, соблюдение бюджетного законодательства, осуществляет платежную, учетную и контрольную деятельность.

«Ваш неоценимый вклад является важным элементом в обеспечении финансовой устойчивости и прозрачности, что содействует созданию благоприятных условий для экономического развития и улучшения качества жизни жителей нашего региона», — подчеркнул глава кабинета министров. 

Он пожелал руководству и сотрудникам ведомства успехов, новых свершений и благополучия, выразив уверенность в их дальнейшем профессиональном росте и достижениях.

Напомним, 8 декабря 1992 года Президент России подписал указ о создании федерального казначейства. История становления УФК по Ингушетии берет начало с 1997 года, когда 6 февраля первый руководитель республики Руслан Аушев подписал указ о его образовании.

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