Премьер Ингушетии встретился с коллективом регионального управления федерального казначейства

Владимир Сластенин отметил, что УФК по республике около 30 лет обеспечивает эффективность работы финансовой системы субъекта, соблюдение бюджетного законодательства, осуществляет платежную, учетную и контрольную деятельность.

«Ваш неоценимый вклад является важным элементом в обеспечении финансовой устойчивости и прозрачности, что содействует созданию благоприятных условий для экономического развития и улучшения качества жизни жителей нашего региона», — подчеркнул глава кабинета министров.

Он пожелал руководству и сотрудникам ведомства успехов, новых свершений и благополучия, выразив уверенность в их дальнейшем профессиональном росте и достижениях.

Напомним, 8 декабря 1992 года Президент России подписал указ о создании федерального казначейства. История становления УФК по Ингушетии берет начало с 1997 года, когда 6 февраля первый руководитель республики Руслан Аушев подписал указ о его образовании.