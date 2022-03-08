Премьер-министр Ингушетии поблагодарил женщин за мудрость, выдержку и терпение

«8 марта — замечательный весенний праздник, который олицетворяет собой огромную любовь и глубокое уважение к самым дорогим и близким людям — нашим любимым матерям, сестрам, женам и дочерям», — отметил Сластенин.

В современном обществе, по его словам, женщины участвуют во всех сферах жизнедеятельности, занимаются благотворительностью, являются блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями и активными общественными деятелями.

«Искреннее восхищение вызывает ваше умение сочетать работу и профессиональные достижения с жизненным оптимизмом, удивительной женственностью и обаянием. На ваших плечах лежат семейные и производственные заботы, и при этом вы всегда находите время помочь пониманием, советом и оставаться элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. Милые женщины, спасибо вам за вашу мудрость, выдержку и терпение, за то тепло, которое вы несете в своих сердцах. За то, что вы наполняете смыслом нашу жизнь», — подчеркнул премьер-министр.

Он пожелал женщинам «крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и успехов во всем. Пусть радость и весеннее настроение всегда сопутствуют вам, а в семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожидания».