Премьер-министр Ингушетии поздравил мусульман республики с праздником Ид аль-Фитр
Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман региона с праздником Ид аль-Фитр — Мархаш.
«Этот светлый праздник, знаменующий окончание Великого поста, является символом возрождения и духовного обновления, несет в себе ценности добра и милосердия и радость преодоления испытаний. Проникнутый самыми добрыми и светлыми чувствами, праздник Ид аль-Фитр способствует сближению людей, раскрывает глубину духовных традиций ислама», — отметил Сластенин в своем обращении.
По его словам, жители республики с трепетом ожидают этот прекрасный и щедрый праздник. Его принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и милосердие к нуждающимся, пожилым людям и сиротам.
«Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши добрые дела и поступки. Пусть эти праздничные дни наполнят теплом и радостью ваши сердца, надеждой на лучшее, укрепит общественное согласие и гражданский мир в республике и нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — подчеркнул премьер-министр.
Он пожелал жителям Ингушетии крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях и благих делах, радостной встречи праздника и духовного покоя.