Праздник

Премьер-министр Ингушетии поздравил нотариусов с профессиональным праздником

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил нотариусов республики с профессиональным праздником — Днем нотариата.

«Нотариат занимает важное место в правовой системе нашей страны. Многие годы он защищает права и законные интересы граждан и бизнеса в качестве самостоятельного правового института. Нотариальная деятельность постоянно модернизируется, а профессия нотариуса по праву считается одной из самых прогрессивных в юридической сфере нашей страны», — отметил Сластенин.

По его словам, нотариусы Ингушетии оказывают квалифицированную юридическую помощь населению, способствуют формированию правовой культуры граждан, вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка региона и страны в целом.

Премьер-министр выразил уверенность, что их знания, принципиальность и верность избранной профессии будут и впредь способствовать эффективной работе нотариальной службы республики.

«В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за преданность великому делу служения Закону», — подчеркнул Сластенин, пожелав нотариусам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Отечества.

14 апреля (по старому стилю) 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Именно с этого года берет свое начало современный российский нотариат.

В 2016 году нотариат отпраздновал 150 лет своего существования. В честь важной даты был издан указ Президента России о создании официального профессионального праздника, закрепив постоянную дату — 26 апреля.

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