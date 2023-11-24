Премьер-министр Ингушетии удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Отмечается, что премьер-министр удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Премьер республики родился в 1959 году в городе Куйбышеве (Самаре). Окончил Куйбышевский политехнический университет, а в 1995 году — институт переподготовки и повышения квалификации при правительстве России по специальности «Банковское дело».

Владимир Владимирович Сластенин долгое время работал в органах исполнительной власти Самары. С 1984 года занимал должность заведующего отделом Октябрьского районного комитета комсомола. Затем являлся вторым и первым секретарем данного комитета. С 1986 года работал завотделом и первым секретарем Куйбышевского обкома комсомола.

В начале девяностых годов прошлого века трудился в Ассоциации делового сотрудничества.

С января 1991 года на протяжении шести лет занимал пост управляющего филиалом Волго-Камского коммерческого банка. После слияния вышеуказанной коммерческой организации с КБ «Газбанк» он возглавил дополнительный офис. В дальнейшем продолжил работу в банковском секторе в должности вице-президента ОАО «КБ «Солидарность».

Возглавлял департамент финансов и экономического развития Самары с 2015 года. В 2016 году занял должность вице-мэра города.

Распоряжением Главы Ингушетии от 27 января 2020 года Владимир Сластенин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы правительства республики. 26 марта того же года Махмуд-Али Калиматов подписал указ о его назначении на должность премьер-министра региона.

Ранее кандидатуру Владимира Сластенина одобрили депутаты на семьдесят третьем заседании Народного собрания шестого созыва.