Премьер-министр Ингушетии удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что премьер-министр удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Премьер республики родился в 1959 году в городе Куйбышеве (Самаре). Окончил Куйбышевский политехнический университет, а в 1995 году — институт переподготовки и повышения квалификации при правительстве России по специальности «Банковское дело».
Владимир Владимирович Сластенин долгое время работал в органах исполнительной власти Самары. С 1984 года занимал должность заведующего отделом Октябрьского районного комитета комсомола. Затем являлся вторым и первым секретарем данного комитета. С 1986 года работал завотделом и первым секретарем Куйбышевского обкома комсомола.
В начале девяностых годов прошлого века трудился в Ассоциации делового сотрудничества.
С января 1991 года на протяжении шести лет занимал пост управляющего филиалом Волго-Камского коммерческого банка. После слияния вышеуказанной коммерческой организации с КБ «Газбанк» он возглавил дополнительный офис. В дальнейшем продолжил работу в банковском секторе в должности вице-президента ОАО «КБ «Солидарность».
Возглавлял департамент финансов и экономического развития Самары с 2015 года. В 2016 году занял должность вице-мэра города.
Распоряжением Главы Ингушетии от 27 января 2020 года Владимир Сластенин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы правительства республики. 26 марта того же года Махмуд-Али Калиматов подписал указ о его назначении на должность премьер-министра региона.
Ранее кандидатуру Владимира Сластенина одобрили депутаты на семьдесят третьем заседании Народного собрания шестого созыва.