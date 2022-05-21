Премьер-министр Ингушетии встретился с представителями «Поискового движения России»
Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин встретился с представителями «Поискового движения России». Темой встречи стало развитие молодежных поисковых движений, создание на базе образовательных учреждений поисковых отрядов, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».
Во встрече приняли участие советник по международным делам поискового движения России Антон Торгашев, член координационного совета поискового движения России по СКФО Андрей Клименко, начальник штаба юнармейского движения Ингушетии Мадина Богатырева и ее заместитель Батыр Эгиев.
По словам Андрея Клименко, главной задачей движения является не столько выездная поисковая работа, сколько обучение школьников и студентов данному направлению, получение ими уникального социокультурного опыта и знаний, гражданско-патриотического воспитания, обучение навыкам поисковой деятельности. Работу для школьников и студентов планируется организовать в формате классных часов и открытых уроков, лекций и семинаров. После участия в добровольческом движении ребята в будущем смогут заниматься поисковой деятельностью профессионально.
Участники встречи отметили необходимость проработки данного вопроса с профильными ведомствами.
В завершение встречи Владимир Сластенин вручил Андрею Клименко и Антону Торгашеву благодарственные письма правительства за большой вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества.
Напомним, на территории Ингушетии в настоящее время проходит Вахта памяти «Терский рубеж». Более шестидесяти поисковиков и волонтеров из Ставропольского края, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии ищут останки советских солдат, павших в боях с фашистами на подступах к Малгобеку.