Юбилей

Премьер-министр России поздравил Главу и жителей Ингушетии с 30-летием региона

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Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Главу республики Махмуд-Али Калиматова и жителей Ингушетии со знаменательной датой — 30-летием региона.

«4 июня 1992 года была образована Ингушская Республика в составе Российской Федерации. За эти десятилетия пройден большой путь, многое сделано для современного развития республики, укрепления ее промышленного и сельскохозяйственного потенциала», — отметил Мишустин.

По его словам, все это — результат таланта, энергии и трудолюбия людей, которые живут в республике.

«Желаю Вам дальнейших успехов и достижений, удачи и благополучия», — говорится в поздравлении.

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