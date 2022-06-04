Премьер-министр России поздравил Главу и жителей Ингушетии с 30-летием региона
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Главу республики Махмуд-Али Калиматова и жителей Ингушетии со знаменательной датой — 30-летием региона.
«4 июня 1992 года была образована Ингушская Республика в составе Российской Федерации. За эти десятилетия пройден большой путь, многое сделано для современного развития республики, укрепления ее промышленного и сельскохозяйственного потенциала», — отметил Мишустин.
По его словам, все это — результат таланта, энергии и трудолюбия людей, которые живут в республике.
«Желаю Вам дальнейших успехов и достижений, удачи и благополучия», — говорится в поздравлении.