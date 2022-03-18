Премьер-министр Сластенин поздравил жителей республики с 252-летием единения Ингушетии и России

«На протяжении веков ингуши вносили значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы России, богатейшего культурного и духовного наследия нашей многонациональной страны, проживали в единстве, дружбе и согласии со всеми народами многонациональной страны, демонстрируя преданность и верность Российскому государству», — говорится в обращении.

По его словам, сегодня «народ Ингушетии вносит свою лепту в развитие нашей страны, сохранение стабильности, мира и согласия. Являясь полноправным субъектом России, республика динамично развивается, занимается созиданием, строительством мирной жизни. Много сделано для улучшения благосостояния жителей республики, реализуются востребованные социальные проекты, возрождаются культурные традиции, но еще больше предстоит сделать».

«Единство и взаимопонимание, сохранение исторических традиций и культурных ценностей народа — залог дальнейшего успешного развития Республики Ингушетия. Уверен, что трудолюбие и целеустремленность будут и впредь помогать жителям Ингушетии добиваться высоких результатов», — подчеркнул Сластенин.

Он пожелал жителям региона всего самого доброго, семейного благополучия, счастья, здоровья, а республике — мира и процветания.

Напомним, весной 1770 года у селения Ангушт (Тарское) Пригородного района произошла знаковая встреча представителей ингушского народа с российскими делегатами.

На ней представители 24 влиятельных ингушских родов торжественно принесли присягу на верность России. Мероприятие проходило по старинным ингушским обычаям. На присяге присутствовало больше 800 человек.

12 июля акт был одобрен российской Коллегией иностранных дел и вступил в силу. Этот документ считается самым долговечным из всех, что были подписаны российско-ингушскими сторонами, и именно с момента его ратификации ведется отсчет пребывания Ингушетии в составе России.