Премьер-министру Ингушетии представили нового представителя «МСП Банка» в регионе

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, текущую работу, затронули новую программу правительства России по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

Как отметил Демельханов, предприниматели республики смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно.

За счет кредитных ресурсов можно будет приобрести оборудование, сделать капитальный ремонт производственных помещений или запустить новый инвестиционный проект.

В первую очередь, льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Льготная программа будет действовать три года, но кредит можно будет взять на 10 лет.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя правительства республики Олег Фурсов и генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Хаваж Бузуртанов.