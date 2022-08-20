МСП

Премьер-министру Ингушетии представили нового представителя «МСП Банка» в регионе

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Премьер-министру Ингушетии Владимиру Сластенину на встрече с заместителем председателя правления АО «МСП Банк» Арсаном Демельхановым представили нового полномочного регионального менеджера кредитного учреждения Рустама Сапралиева, ранее возглавлявшего корпорацию развития республики.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, текущую работу, затронули новую программу правительства России по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

Как отметил Демельханов, предприниматели республики смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно.

За счет кредитных ресурсов можно будет приобрести оборудование, сделать капитальный ремонт производственных помещений или запустить новый инвестиционный проект.

В первую очередь, льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Льготная программа будет действовать три года, но кредит можно будет взять на 10 лет.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя правительства республики Олег Фурсов и генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Хаваж Бузуртанов.

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