Актуально

Президент России объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума

0
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета объявил о дополнительных мерах социальной поддержки. С 1 июня пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%. Как пояснили в Минтруде, средний размер прибавки составит 1750 рублей.

Кроме того, с 1 июня вырастет прожиточный минимум на 10%, а с 1 июля на 10 процентов увеличится МРОТ, что отразится на увеличении всех социальных выплат, пишет «Российская газета».

В начале совещания Путин рассказал о том, как посетил госпиталь Минобороны и пообщался с проходящими там лечение военнослужащими, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Президент пообещал государственные награды бойцам, и подчеркнул, что относиться к ним нужно как к героям.

Глава государства поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших.

Основная тема заседания президиума Госсовета — экономическая ситуация в стране и необходимые меры социальной поддержки.

По словам Путина, инфляция по итогам 2022 года не должна превысить 15%. Он также констатировал снижение уровня безработицы в стране вопреки всем ожиданиям.

При этом, несмотря на позитивные тенденции в экономике, Президент заявил о необходимости поддержки тех, кто в этом нуждается.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что при индексации пенсий на 10% их средний размер достигнет 19 360 рублей. По его словам, это позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих наших граждан пенсионного возраста.

Завершая заседание, Путин поручил подготовить реалистичный перечень поручений в сфере социальной политики, отмечает «РГ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правительство Ингушетии отчитается перед республиканским парламентом
Глава Ингушетии заявил, что реставрацией ингушских башен должны заниматься профессионалы
По 1,5 года тюрьмы получили два брата в Ингушетии за сбыт «Тромикамида»
В рамках нацпроекта в Ингушетии установят более 350 дорожных знаков и 21 светофор
В Ингушетии будут судить бывшего госслужащего за мошенничество с землей стоимостью почти 18 млн рублей
Пять новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
В Ингушетии избили осужденных в ходе конфликта из-за пользования гаджетами в рабочее время
Ингушские футболисты из команды «Ангушт» начали сезон с победы
В городе Сунжа Ингушетии заработает отделение Центра управления регионом
Жителю Ингушетии дали условный срок за укус полицейского во время разбирательств
В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет акция «Библионочь-2022»

Главное

Яндекс.Метрика

 