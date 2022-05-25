Президент России объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума

Кроме того, с 1 июня вырастет прожиточный минимум на 10%, а с 1 июля на 10 процентов увеличится МРОТ, что отразится на увеличении всех социальных выплат, пишет «Российская газета».

В начале совещания Путин рассказал о том, как посетил госпиталь Минобороны и пообщался с проходящими там лечение военнослужащими, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Президент пообещал государственные награды бойцам, и подчеркнул, что относиться к ним нужно как к героям.

Глава государства поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших.

Основная тема заседания президиума Госсовета — экономическая ситуация в стране и необходимые меры социальной поддержки.

По словам Путина, инфляция по итогам 2022 года не должна превысить 15%. Он также констатировал снижение уровня безработицы в стране вопреки всем ожиданиям.

При этом, несмотря на позитивные тенденции в экономике, Президент заявил о необходимости поддержки тех, кто в этом нуждается.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что при индексации пенсий на 10% их средний размер достигнет 19 360 рублей. По его словам, это позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих наших граждан пенсионного возраста.

Завершая заседание, Путин поручил подготовить реалистичный перечень поручений в сфере социальной политики, отмечает «РГ».