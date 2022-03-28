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Президент России поручил до 31 марта перевести на рубли расчеты за газ с недружественными странами

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Президент Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабинета министров, Центробанка и «Газпрома» доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в «недружественные страны». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31марта 2022 года, далее — ежемесячно», — говорится в релизе для прессы, отмечает РИА Новости.

После начала российской военной спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Как отмечал вице-премьер Александр Новак, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.

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