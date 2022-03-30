Власть

Президент России встретится с Главой Ингушетии в Кремле

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Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня (Президент) примет Главу Ингушетии Калиматова, состоится разговор по региональным делам. Президент регулярно продолжает общение с главами регионов», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, у Путина на вторую половину дня запланировано несколько международных телефонных разговоров. Он работает в Кремле.

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