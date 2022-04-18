Президент России заявил, что ситуация в экономике стабилизируется

«Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», — цитирует Путина ТАСС.

Путин указал, что по итогам первого квартала положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, «и это исторический максимум». В банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан, добавил глава государства.

Говоря о ситуации на потребительском рынке, Президент отметил, что «после недолгого ажиотажа по ряду товаров — а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда — розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются».

При этом он отметил, что власти России «поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений».

Отдельно Путин остановился на теме инфляции, напомнив, что за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%.

«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все — это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — подчеркнул глава государства.