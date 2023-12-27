При устройстве на работу в удаленном формате жительница Ингушетии потеряла более 400 тыс. рублей

Женщина рассказал правоохранителям, что некие «Мария», «Милана» и «Лилия», представившись менеджерами по подбору персонала крупной российской компании, под предлогом удаленной работы там с ежесуточной оплатой в размере от 3 до 12 тыс. рублей, скинули ссылку на сайт, где ей следовало зарегистрироваться.

В итоге пострадавшая перевела на продиктованные мошенницами номера банковских счетов около 410 тыс. рублей после чего женщине заблокировали доступ к сайту и прервали связь с ней.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России. Полицией проводится проверка.