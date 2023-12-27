Мошенничество

При устройстве на работу в удаленном формате жительница Ингушетии потеряла более 400 тыс. рублей

0

При устройстве на работу в удаленном формате жительница республики потеряла крупную сумму денег, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.

Женщина рассказал правоохранителям, что некие «Мария», «Милана» и «Лилия», представившись менеджерами по подбору персонала крупной российской компании, под предлогом удаленной работы там с ежесуточной оплатой в размере от 3 до 12 тыс. рублей, скинули ссылку на сайт, где ей следовало зарегистрироваться.

В итоге пострадавшая перевела на продиктованные мошенницами номера банковских счетов около 410 тыс. рублей после чего женщине заблокировали доступ к сайту и прервали связь с ней.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России. Полицией проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первый зампред правительства Ингушетии навестил единственного в регионе участника ВОВ
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
В Карабулаке Ингушетии в сварочном цехе произошел пожар
Правоохранители Ингушетии нашли у приезжего из Татарстана более 120 граммов мефедрона
Власти Ингушетии приобрели для особенных детей 10 тыс. новогодних подарков
Футбольная школа «Вайнах» из Ингушетии стала победителем турнира в Пятигорске
Дети-сироты Малгобека Ингушетии получили новогодние подарки
Главные врачи медицинских организаций Ингушетии приняли участие в акции «Елка желаний»
Глава Назрановского района Ингушетии исполнил желание ребенка из села Долаково
За попытку сбыть героин осудят в Ингушетии жительницу Ставропольского края
Школьники Ингушетии прошли посвящение в «Орлят России»

Главное

Яндекс.Метрика

 