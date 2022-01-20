Прокуратура

Приставы в Ингушетии в нарушение закона два года не уведомляли должника об имеющихся задолженностях

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Судебные приставы Ингушетии в рамках исполнительного производства не уведомили в срок должника об имеющихся задолженностях, в связи с чем стало невозможным направить в суд представления о замене уголовного штрафа другим видом наказания, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что в рамках исполнительного производство возбужденного в ноябре 2019 года в отношении гражданина М. о взыскании суммы уголовного штрафа в размере 310 тыс. рублей постановление о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должнику не вручено по причине не установления места его нахождения. Однако, исполнительный розыск должника по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем объявлен не был, что явилось причиной невозможности направления в суд представления о замене должнику уголовного штрафа другим видом наказания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные нарушения выявлены в рамках 4 исполнительных производств.

В целях устранения выявленных нарушений исполнительного законодательства прокуратурой города в адрес руководителя ФССП России по республике было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

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