Проблемы творческих коллективов Сунженского района Ингушетии будут решены в ближайшее время

В частности, Алаудин Эсмурзиев попросил выделить дополнительные единицы для образцового детского хореографического ансамбля «Сийг», работающего под руководством Магомеда Имагожева в Доме культуры сельского поселения Троицкое. В оркестре этого творческого коллектива в настоящее время нет доулиста и гармониста.

Не хватает музыкантов и в оркестре хореографического ансамбля Дома культуры сельского поселения Мужичи (художественный руководитель Осман Итазов). Что касается этого коллектива, то в ходе телефонного разговора зашла речь и о его переименовании.

Ибрагим Гулиев заверил директора Республиканского дома народного творчества в том, что проблемы этих творческих коллективов ему известны, и они будут решаться в ближайшей перспективе. Кроме того, Ибрагим Гулиев подчеркнул, что деятельность ДК Сунженского района всегда находится в зоне его внимания.

Алаудин Эсмурзиев также затронул вопросы, связанные с подготовкой учреждений культуры Сунженского района к празднованию 30-летия возрождения ингушской государственности. Была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве и в этом направлении.