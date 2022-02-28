Проблемы творческих коллективов Сунженского района Ингушетии будут решены в ближайшее время

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Директор Республиканского дома народного творчества Ингушетии Алаудин Эсмурзиев в телефонном режиме обсудил с начальником социального отдела администрации Сунженского района Ибрагимом Гулиевым вопросы, связанные с развитием народной культуры и искусства в муниципалитете, сообщила пресс-служба РДНТ.

В частности, Алаудин Эсмурзиев попросил выделить дополнительные единицы для образцового детского хореографического ансамбля «Сийг», работающего под руководством Магомеда Имагожева в Доме культуры сельского поселения Троицкое. В оркестре этого творческого коллектива в настоящее время нет доулиста и гармониста.

Не хватает музыкантов и в оркестре хореографического ансамбля Дома культуры сельского поселения Мужичи (художественный руководитель Осман Итазов). Что касается этого коллектива, то в ходе телефонного разговора зашла речь и о его переименовании.

Ибрагим Гулиев заверил директора Республиканского дома народного творчества в том, что проблемы этих творческих коллективов ему известны, и они будут решаться в ближайшей перспективе. Кроме того, Ибрагим Гулиев подчеркнул, что деятельность ДК Сунженского района всегда находится в зоне его внимания.

Алаудин Эсмурзиев также затронул вопросы, связанные с подготовкой учреждений культуры Сунженского района к празднованию 30-летия возрождения ингушской государственности. Была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве и в этом направлении.

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