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Проект «Сноб» открыл прием заявок на премию «Сделано в России — 2022»

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В России стартовал прием заявок на премию проекта «Сноб» «Сделано в России», которая в 2022 году проходит в 11-й раз для поддержки предпринимателей, научных, культурных и общественных деятелей, сообщает пресс-служба медиапроекта.

В этом году в рамках премии представлено 13 номинаций: «Кино и сериалы», «Мода и дизайн», «Наука и технологии», «Городская среда», «Экогастрономия», «Путешествия», «Театр», «Текст», «IT-проекты», «Музыка», «Общество», «Креативные пространства», «Большой бизнес».

Устойчивое развитие научных, культурных и общественных деятелей регионов России невозможно без участия органов власти. Информирование граждан об участии в премии «Сделано в России — 2022» на официальных пабликах правительства региона и заинтересованных органов власти поможет привлечь наших соотечественников, которые ищут и находят новые возможности в научной, общественной̆, предпринимательской и культурной жизни, а также оповестить аудиторию об успешных региональных проектах.

Стать номинантом или предложить своего участника может любой желающий. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте проекта.

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