В этом году в рамках премии представлено 13 номинаций: «Кино и сериалы», «Мода и дизайн», «Наука и технологии», «Городская среда», «Экогастрономия», «Путешествия», «Театр», «Текст», «IT-проекты», «Музыка», «Общество», «Креативные пространства», «Большой бизнес».

Устойчивое развитие научных, культурных и общественных деятелей регионов России невозможно без участия органов власти. Информирование граждан об участии в премии «Сделано в России — 2022» на официальных пабликах правительства региона и заинтересованных органов власти поможет привлечь наших соотечественников, которые ищут и находят новые возможности в научной, общественной̆, предпринимательской и культурной жизни, а также оповестить аудиторию об успешных региональных проектах.

Стать номинантом или предложить своего участника может любой желающий. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте проекта.