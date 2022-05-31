Профилактику экстремизма в молодежной среде обсудят на форуме в Ингушетии

В мероприятии, организованном министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации, примут участие представители органов государственной власти субъектов СКФО, законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Также мы пригласили представителей территориальных федеральных органов государственной власти, научных и образовательных учреждений региона, молодежь, общественных и религиозные деятелей», — сказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, в отеле «Артис-Плаза» в Магасе состоится пленарное заседание и «круглый стол» на тему «Методы и способы профилактики идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде», а в Ингушском госуниверситете семинар — «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в образовательном учреждении, а также противодействие их идеологии».