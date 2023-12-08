Чемпионат

Программисты Ингушетии вышли в финал чемпионата России в Москве

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Команда из Ингушетии вышла в финал чемпионата России по спортивному программированию в Москве.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, ингушские участники соревнований во главе с президентом регионального отделения Федерации спортивного программирования России Рамазаном Нальгиевым успешно прошли отборочный этап, где из 146 команд остались 38.

Отмечается, что чемпионат России по спортивному программированию является одним из самых престижных соревнований в области IT. Здесь собираются лучшие команды из разных регионов страны, чтобы продемонстрировать свои навыки и соревноваться за звание чемпионов.

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