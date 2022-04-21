АПК

Производителям зерна правительство России авансирует посевные работы

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Производители зерна, получающие поддержку государства в виде возмещения затрат, связанных с производством продукции, смогут рассчитывать на нее не только по итогам финансового года, после сбора урожая, но и в самом начале — перед проведением посевных работ.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

«В ряде регионов — в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе — уже начались весенние полевые работы. Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев», — отметил ранее Мишустин, анонсируя это решение.

Решение правительства позволит поддержать сельхозпроизводителей в период небольших объемов реализации зерна, поможет им лучше подготовиться к посевной.

В России также продолжает действовать программа льготного кредитования производителей сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день на ее реализацию из резервного фонда правительства дополнительно выделено 30 млрд рублей.

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