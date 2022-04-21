АПК

Производство сельхозпродукции в Ингушетии за три месяца текущего года увеличилось на 6,3%

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Объем продукции сельского хозяйства в Ингушетии в январе-марте текущего года в действующих ценах составил 3 313 млн рублей или 106,3 % в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает Северо-Кавказстат.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 апреля этого года по сравнению с аналогичной датой 2021 года увеличилось поголовье КРС на 2,2% (70188 голов), поголовье птицы осталась на прошлом уровне 100% (347834 голов), овец и коз насчитывается 301 881 головы, увеличение составляет 4,9 %.

В I квартале производство молока по расчетам составило — 34012,560 тонны, что на 21,4% больше предыдущего периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 17% и составило — 5950 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 2158,677 тонн, на 19% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

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