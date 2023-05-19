Резонанс

Прокуратур Ингушетии проконтролирует ход расследования дела о смерти ребенка после истязаний

0

Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование резонансного уголовного дела о причинении вреда здоровью малолетней девочке, скончавшейся 16 мая в детской республиканской клинической больнице, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства в пятницу.

«По уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка. На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяется ряд лиц, назначены молекулярно-генетическая и иные экспертизы», — сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, по данному факту прокуратура республики проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременности и качеству оказанной ребенку медицинской помощи.

По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщала ранее газета «Ингушетии», в ночь на 27 апреля в Малгобекскую районную больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами истязаний. Затем ее перевели в детскую больницу в Назрани. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Она умерла 16 мая.

В избиении девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В связи со смертью пострадавшей дело будет переквалифицировано. Глава Ингушетии потребовал от правительства провести в отношении детского омбудсмена Заремы Чахкиевой служебную проверку для принятия соответствующего решения по ее итогам.

На похоронах малолетней девочки старейшины и имамы населенных пунктов Ингушетии призвали власти и правоохранительные органы сделать все, чтобы виновники преступления понесли суровое наказание по закону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Иномарку с 2 тыс. неоплаченных штрафов на 1 млн рублей арестовали в Ингушетии
К Дню пограничника в Ингушетии прошли соревнования по мини-футболу
Ингушетия и Карачаево-Черкесия будут взаимодействовать в АПК, туризме и промышленности
Библиотеки Ингушетии будут укомплектованы новой детской литературой
В Ингушетии чествовали серебряного призера первенства России по вольной борьбе Акрамата Шакриева
В краеведческом музее Ингушетии представили реконструированные старинные музыкальные инструменты
На форуме в Казани Махмуд-Али Калиматов принял участие в деловом завтраке
Ряд встреч провел Глава Ингушетии на полях KazanForuma в Татарстане
В Ингушетии состоялся финал военно-спортивной игры «Победа»
В Ингушетии стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
Глава Ингушетии и руководитель Росреестра провели рабочую встречу

Главное

Яндекс.Метрика

 