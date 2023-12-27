Прокуратура Ингушетии через суд добилась восстановления прав пенсионерки

Как отметил собеседник издания, в июле прошлого года женщина обратилась в клиентскую службу отделения ПФР по республике с заявлением о перерасчете размера пенсии с учетом наличия на ее иждивении трех нетрудоспособных членов семьи.

Однако вопреки требованиям действующего законодательства, перерасчет произведен лишь с начала этого года, а не с 1 августа 2022-го как положено.

Решением Магасского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, исполнение решения взято им на контроль.