Прокуратура

Прокуратура Ингушетии через суд добилась восстановления прав пенсионерки

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Прокуратура Магаса провела проверку по обращению местной жительницы и через суд добилась восстановления ее пенсионных прав, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Как отметил собеседник издания, в июле прошлого года женщина обратилась в клиентскую службу отделения ПФР по республике с заявлением о перерасчете размера пенсии с учетом наличия на ее иждивении трех нетрудоспособных членов семьи.

Однако вопреки требованиям действующего законодательства, перерасчет произведен лишь с начала этого года, а не с 1 августа 2022-го как положено.

Решением Магасского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, исполнение решения взято им на контроль.

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