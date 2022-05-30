Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту отравления двух детей угарным газом
Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту отравления угарным газом двух детей в многоквартирном доме в Карабулаке 29 мая текущего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Проводится проверка по факту отравления угарным газом 29 мая 2022 года в квартире многоэтажного дома по улице Осканова в Карабулаке мальчика и девочки 2021 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу Назрани. В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.