Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту отравления двух детей угарным газом

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Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту отравления угарным газом двух детей в многоквартирном доме в Карабулаке 29 мая текущего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Проводится проверка по факту отравления угарным газом 29 мая 2022 года в квартире многоэтажного дома по улице Осканова в Карабулаке мальчика и девочки 2021 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу Назрани. В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

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