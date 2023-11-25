Прокуратура Ингушетии организовала проверку после отравления угарным газом трех человек

«Начата проверка по факту отравления угарным газом 24 ноября трех жильцов многоквартирного дома в Малгобеке», — рассказал собеседник.

По его словам, надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Отмечается, что результат проверки прокурор региона взял на контроль.

Ранее наше издание информировало о том, что сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по республике в 19:20 мск накануне. По прибытии на место сотрудников ведомства было обнаружено, что из-за отсутствия тяги дымохода водонагревателя произошло отравление угарным газом.

Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, состояние отравившихся стабильно тяжелое.