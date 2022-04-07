Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать сайты по продаже поддельных гостиничных чеков

«С целью устранения нарушений закона, прокуратурой города в Магасский районный суд Республики Ингушетия направлено 10 административных исковых заявления о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории РФ и ограничении доступа к ней», — говорится в сообщении.

Административные исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.

Статьей 19.23 Кодекса России об административных правонарушениях предусмотрена ответственность граждан за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу либо сбыт. Это в свою очередь свидетельствует о наличии законных оснований для признания вышеуказанных сведений информацией, распространение которой в РФ запрещено.