Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

«Малгобекской городской прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 15 интернет-страниц, на которых размещена для свободного доступа неограниченного круга лиц информация, предлагающая приобретение снюса (жевательного табака) дистанционным способом. С целью устранения нарушений закона прокуратурой в городской суд республики направлены административные исковые заявления о признании выявленной информации запрещенной и ограничении доступа к ней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение в свободном доступе информации о продаже снюса влечет угрозу нарушения устоев нравственности и правопорядка, а также прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.