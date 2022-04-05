Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

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Малгобекская городская прокуратура направила в суд исковые заявления о блокировке 15 сайтов по продаже снюса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Малгобекской городской прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 15 интернет-страниц, на которых размещена для свободного доступа неограниченного круга лиц информация, предлагающая приобретение снюса (жевательного табака) дистанционным способом. С целью устранения нарушений закона прокуратурой в городской суд республики направлены административные исковые заявления о признании выявленной информации запрещенной и ограничении доступа к ней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение в свободном доступе информации о продаже снюса влечет угрозу нарушения устоев нравственности и правопорядка, а также прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

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