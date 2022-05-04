Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть сайты по продаже снюса

«Размещение в свободном доступе информации о продаже снюса (жевательного табака) влечет угрозу нарушения устоев нравственности и правопорядка, а также прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. С целью устранения нарушений закона, прокуратурой города в суд направлено 16 административных исковых заявления о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории РФ и ограничении доступа к ней», — говорится в сообщении.

В силу Федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается использование информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Частью 2 статьи 14.53 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая и табака сосательного (снюса).