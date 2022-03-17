Прокуратура Ингушетии проверит строительную компанию после смерти рабочего

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В Ингушетии после гибели рабочего, который сорвался с высоты при строительстве школы, прокуратура организовала проверку строительной компании на соблюдение трудового законодательства. Об этом сообщают в надзорном ведомстве республики.

«На данный момент в ходе совместной проверки выявлены факты нарушения работодателем трудового законодательства в отношении работников организации. Это привело ненадлежащее осуществление деятельности организации и несоблюдение своих обязанностей работодателем перед работниками. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес генерального директора организации внесено представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении.

Проверка продолжается, рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что 40-летний рабочий погиб на строительном объекте в Ингушетии 16 марта. Мужчина сорвался с третьего этажа.

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