Прокуратура Ингушетии проверит строительную компанию после смерти рабочего

«На данный момент в ходе совместной проверки выявлены факты нарушения работодателем трудового законодательства в отношении работников организации. Это привело ненадлежащее осуществление деятельности организации и несоблюдение своих обязанностей работодателем перед работниками. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес генерального директора организации внесено представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении.

Проверка продолжается, рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что 40-летний рабочий погиб на строительном объекте в Ингушетии 16 марта. Мужчина сорвался с третьего этажа.