Прокуратура

Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей женщиной

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Прокурор Назрановского района Ингушетии организовал проверку после хлопка газа в частном домовладении в сельском поселении Экажево. В результате происшествия пострадала женщина 1995 года рождения, которая доставлена в ИРКБ.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

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