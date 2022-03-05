Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей женщиной
Прокурор Назрановского района Ингушетии организовал проверку после хлопка газа в частном домовладении в сельском поселении Экажево. В результате происшествия пострадала женщина 1995 года рождения, которая доставлена в ИРКБ.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.
Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.