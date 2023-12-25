Прокуратура Ингушетии проводит проверку после отравления двух человек угарным газом

«В ходе проверки будут выяснены все подробности и факторы, которые привели к данному инциденту. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказал собеседник.

Ранее наше издание информировало, что в результате отравления угарным газом в одной из квартир многоэтажного дома в Магасе были госпитализированы два человека.