Прокуратура Ингушетии проводит проверку после отравления двух человек угарным газом
Организована проверка по факту отравления угарным газом в квартире многоэтажного дома в Магасе двух местных жителей, сообщили газете «Ингушетия» в понедельник, 25 декабря, в региональной прокуратуре.
«В ходе проверки будут выяснены все подробности и факторы, которые привели к данному инциденту. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказал собеседник.
Ранее наше издание информировало, что в результате отравления угарным газом в одной из квартир многоэтажного дома в Магасе были госпитализированы два человека.