Прокуратура потребовала от мэрии Магаса обеспечить доступ к МКД

Добираться домой жильцам приходилось через территорию соседних многоквартирных домов. Однако после того, как там установили ограждения, это стало проблематично.

Причиной указанных обстоятельств послужило отсутствие оборудованного подъезда с улицы до МКД, что также нарушает требования пожарной безопасности, поскольку должно быть создана возможность для беспрепятственного проезда спецтехники.

Непринятие мер администрацией города нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, в том числе жителей данного многоквартирного жилого дома, создавая угрозу их жизни и здоровью.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес мэрии Магаса внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Фактическое устранение отмеченных нарушений находится на контроле прокуратуры города.