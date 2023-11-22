Прокуратура

Прокуратура потребовала от мэрии Магаса обеспечить доступ к МКД

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В ходе проверки после обращения жителя прокуратурой Магаса установлено, что ограничен доступ к 5-этажному многоквартирному дому на улице Нурсултана Назарбаева, построенному в 2014 году, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Добираться домой жильцам приходилось через территорию соседних многоквартирных домов. Однако после того, как там установили ограждения, это стало проблематично.

Причиной указанных обстоятельств послужило отсутствие оборудованного подъезда с улицы до МКД, что также нарушает требования пожарной безопасности, поскольку должно быть создана возможность для беспрепятственного проезда спецтехники.

Непринятие мер администрацией города нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, в том числе жителей данного многоквартирного жилого дома, создавая угрозу их жизни и здоровью.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес мэрии Магаса внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Фактическое устранение отмеченных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

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