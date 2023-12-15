Прокуратура потребовала установить дорожные знаки в селе Троицкое Ингушетии

Установлено, что на автодороге по улице Международная населенного пункта есть шесть искусственных неровностей, имеется светофор и дорожная разметка. При этом нет знаков «Искусственная неровность», «Пешеходный переход», «Ограничение скорости», «Дети», освещения, ограждения и тротуара.

Также на пересечении улиц Чкалова и Международная отсутствуют искусственная неровность, разметка, дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Искусственная неровность».

Прокуратурой в адрес главы администрации села и руководства министерства автомобильных дорог республики внесены представления об устранении этих нарушений закона.